Юный негритенок побил древний рекорд Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов пал древний рекорд. Как выяснили журналисты «Фразы», атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» Ансу Фати стал самым молодым бомбардиром в истории турнира.

Паренек вышел на замену в гостевом поединке против миланского «Интера» и метким ударом принес своей команде победу со счетом 2:1.

В день матча Ансу Фати исполнилось 17 лет и 40 дней. Таким образом, он побил рекорд Питера Офори-Куайе из «Олимпиакоса», который в 1997 году забивал в возрасте 17 лет и 195 дней.

Добавим, что Ансу Фати родился 31 октября 2002 года в Бисау (Гвинея-Бисау), но заигран за молодежную сборную Испании. С 2012 года парень находится в системе «Барселоны».

Как писала «Фраза», эксперты дали прогноз на решающий для «Шахтера» матч Лиги чемпионов.