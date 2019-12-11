Тихоокеанский остров объявил о своей независимости

Остров Бугенвиль в Тихом океане объявил о своей независимости от Папуа-Новой Гвинеи. Как выяснили журналисты «Фразы», за это высказались местные жители на референдуме.

Всего проголосовали более 180 тысяч человек, из которых 177 тысяч людей выступили за независимость острова.

Стоит отметить, что референдум должен был состояться еще летом, а потом осенью, но его дважды переносили из-за корректировки списков избирателей.

Добавим, что площадь острова превышает 9,3 тысячи квадратных километров. Он считается крупнейшим в группе Соломоновых островов.

Бугенвиль пытался объявить о независимости в 1975 и 1990 годах, а в 1997 году получил статус автономии.

Ранее «Фраза» писала, что стоит за скандалом вокруг Гренландии.

Также Новая Каледония вновь попытается отсоединиться от Франции в следующем году.