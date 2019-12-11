По российскому ТВ запустили странную рекламу сериала с Зеленским

На российском телеканале ТНТ начали крутить рекламу сериала «Слуга народа». Как выяснили журналисты «Фразы», премьера русскоязычной версии намечена на среду, 11 декабря.

При этом в рекламе сериала с Владимиром Зеленским делается акцент на том, что у киношного героя «получилось», а у реального президента Украины – пока нет.

Также проводятся параллели между реальной и киношной политикой Владимира Зеленского.

Как писала «Фраза», Путин зачитал Зеленскому «газовый» стишок и предложил скидку.

Ранее Зеленский рассказал про биомеханику президента России.