В Джерси-Сити бандиты и копы устроили кровавую перестрелку

В среду, 11 декабря, в американском Джерси-Сити произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут два преступника устроили перестрелку с полицией и спецназом.

По данным местных СМИ, копы расследовали убийство и засекли подозреваемых, но те открыли огонь, убив одного из полицейских.

После этого бандиты спрятались в магазине, после чего стрельба продолжилась.

Жертвами бойни стали шесть человек: полицейский, трое прохожих, также застрелили двоих бандитов.

Как писала «Фраза», США потрясла очередная массовая бойня: людей расстреливали на семейной вечеринке.

Ранее американский моряк устроил кровавую бойню в Перл-Харбор.