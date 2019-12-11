Основатель Roxette прокомментировал смерть Мари Фредрикссон

Основатель шведской группы Roxette Пер Гессле прокомментировал смерть своей напарницы по дуэту Мари Фредрикссон. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал в «Твиттере».

В частности, 60-летний артист так написал о скончавшейся от рака 61-летней коллеге: «Моя жизнь никогда не будет прежней. Время идет очень быстро. Совсем недавно мы проводили дни и ночи напролет в моей маленькой квартире и делились невероятными мечтами. Одна мечта у нас стала общей. Я счастлив, что у меня была возможность общаться с таким талантливым и великодушным человеком».

Группа Roxette существовала в 1986-2016 годах и снискала любовь у слушателей по всему миру.

Как писала «Фраза», умерла вокалистка группы Roxette.