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Основатель Roxette прокомментировал смерть Мари Фредрикссон

Основатель Roxette прокомментировал смерть Мари Фредрикссон

Основатель шведской группы Roxette Пер Гессле прокомментировал смерть своей напарницы по дуэту Мари Фредрикссон. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал в «Твиттере».

В  частности, 60-летний артист так написал о скончавшейся от рака 61-летней коллеге: «Моя жизнь никогда не будет прежней. Время идет очень быстро. Совсем недавно мы проводили дни и ночи напролет в моей маленькой квартире и делились невероятными мечтами. Одна мечта у нас стала общей. Я счастлив, что у меня была возможность общаться с таким талантливым и великодушным человеком».

Группа Roxette существовала в 1986-2016 годах и снискала любовь у слушателей по всему миру.

Как писала «Фраза», умерла вокалистка группы Roxette.

Тэги: мир, музыка, культура, Roxette

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