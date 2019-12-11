В украинский прокат выходит триллер «Малыш Джо»

12 декабря в украинский прокат выходит сайфай-триллер «Малыш Джо». Как выяснили журналисты «Фразы», это фильм из программы Каннского кинофестиваля с Беном Уишоу и Эмили Бичем.

12 декабря в киевском кинотеатре «Жовтень» состоится специальный показ фильма «Малыш Джо» на языке оригинала. Фильм представит кинокритик и ведущий Андрей Алферов.

Главная героиня, мать-одиночка Элис работает старшим агрономом в корпорации по выводу новых видов. Она создала необычный малиновый цветок, удивительный не только своей красотой, но и целебными свойствами: если его содержать в идеальной температуре, правильно подкармливать и регулярно разговаривать с ним, это растение делает своего владельца счастливым. Вопреки политике компании, Элис забирает одно из растений домой как подарок для своего сына, подростка Джо. Они называют ее «малыш Джо», но вместе с цветком начинают расти и подозрения Элис: это создание может быть не таким безобидным, как его имя.

Главные роли в фильме играют Эмили Бичем («Мерлин», «28 недель спустя») и Бен Уишоу («Парфюмер: История одного убийцы», «Облачный атлас»).

Мировая премьера ленты Джессики Хауснер состоялась в рамках официальной конкурсной программы Каннского кинофестиваля, где фильм претендовал на «Золотую пальмовую ветвь», а исполнительница главной роли, британка Эмили Бичем, удостоилась премии как лучшая актриса. В Украине фильм был впервые был показан в рамках ежегодного фестиваля «Новое британское кино».

Джессика Хауснер — австрийская режиссерка, сценаристка, продюсерка и монтажерка, неоднократная участница программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Джессика о фильме: «Малыш Джо» — это сказка о странном внутри нас. Это становится ощутимым в фильме с помощью растения, которое, по-видимому, способно менять людей. В результате этих перемен возникает нечто незнакомое, и теряется то, что считалось надежным: связь между двумя людьми«. Саундтрек фильма состоит из музыки японского композитора Тейджи Ито, который писал музыку к экспериментальным фильмам киевлянки Майи Дерен, основоположницы американского киноавангарда. По словам Хауснер, работы Дерен оказали колоссальное влияние на нее как на режиссера.

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