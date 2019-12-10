Появилось видео смертельной аварии на Владимирском спуске в Киеве

В Сети появилось видео резонансного ДТП, которое произошло 8 декабря на Владимирском спуске в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», момент столкновения был зафиксирован камерой уличного наблюдения.

Как видно на кадрах, автомобиль Audi, который двигался в сторону Почтовой площади, боком вынесло по брусчатке на встречную полосу, где в него и врезалась Skoda.

Как сообщалось ранее, в результате аварии девушка-пассажирка Audi скончалась на месте. Остальные четверо — оба водителя и двое пассажиров транспортных средств — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение скорости движения горе-водителем «немца».

Сам же момент столкновения доступен к просмотру по ссылке.

Как писала «Фраза», в жутком ДТП под Славянском погибли три человека, в том числе 6-летняя девочка.

Ранее под Киевом роскошная иномарка перевернула маршрутку с пассажирами.