Умерла вокалистка группы Roxette

Во вторник, 10 декабря, скончалась известная шведская певица и музыкант Мари Фредрикссон. Как выяснили журналисты «Фразы», вокалистке легендарной группы Roxette шел 62-й год.

Группа Roxette была создана в 1986 году. Мари Фредрикссон отвечала за вокал и клавишные, а ее напарник Пер Гессле был автором песен и музыки, а также играл на гитаре и тоже пел.

Дуэт просуществовал до 2016 года.

О смерти певицы сообщили ее представители. Артистка долгие годы вела борьбу с онкологией.

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