В «Борисполе» задержали мужчину, который в штанах пытался провезти кое-что очень ценное

В столичном аэропорту «Борисполь» был задержан украинец, который пытался нелегально перевезти через границу партию из 26 новых iPhone 11 Pro. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Как отметили в ведомстве, 51-летний пассажир, прибывший рейсом из Дубая, спрятал гаджеты в штанах и закрепил ремнем. Скрытые смартфоны все же удалось обнаружить и изъять у нарушителя.

По предварительным оценкам, неудачная попытка доставки модных гаджетов стоила мужчине около 30 тысяч долларов.

По данному факту открыто уголовное производство.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре минувшего года сотрудники СБУ задержали в международном аэропорту «„Львов“ имени Даниила Галицкого» пассажира, который пытался нелегально провезти в Украину 17 килограммов золота.