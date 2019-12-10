В больнице Чехии произошла кровавая бойня

В чешском городе Острава случилась трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в местной больнице произошла стрельба.

По данным полиции, неизвестный мужчина стрелял в больничной палате. Погибли шесть человек. Четверо умерли на месте, еще двое людей получили ранения и скончались в больнице.

Стрелок сбежал с места преступления. Его мотивы неизвестны.

Полиция публикует фото убийцы:

Как писала «Фраза», в Киеве кавказец устроил стрельбу в ресторане, ранив девушку.

Ранее эпичная перестрелка американских копов и грабителей попала на видео.