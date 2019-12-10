Путин зачитал Зеленскому «газовый» стишок и предложил скидку

Во время Нормандской встречи в Париже президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин обсуждали и газовую тему. Как выяснили журналисты «Фразы», стороны договорились о транзите.

Но, как пишут российские СМИ, детали соглашений пока не разглашаются.

При этом, во время встречи с журналистами, Владимир Путин предложил Владимиру Зеленскому скидку на газ, а также прочитал ему отрывок из известного детского стиха Сергея Михалкова: «Есть стишок: а у нас в квартире газ! А у вас? У вас тоже будет. Но может быть еще дешевле, на 25%. Прежде всего, для промышленного потребления».

Владимир Зеленский отметил, что «сейчас на уровне помощников будет обсуждаться объем, цена». Он добавил: «Думаю, там очень неплохие шаги проделаны».

Как писала «Фраза», Зеленский рассказал про биомеханику президента России.

Итоги Нормандской встречи в Париже: о чем договорились стороны?