Жителей одного из регионов России напугала странная голубая небесная вспышка

В российском Алтае произошло кое-что странное. Как выяснили журналисты «Фразы», местные жители видели непонятную голубую вспышку в небе.

Как пишут местные СМИ, явление наблюдали обыватели Бийска, Алейска, Барнаула, Новоалтайска, Первомайского района, сел Советское, Алтайское и Тогул.

Сообщается, что подобная аномалия была и в конце ноября. Тогда ее видели в Уфе, Кургане, Тольятти, Оренбурге, Ижевске и ближайших деревнях. Тогда это неофициально объяснялось «запуском в Астраханской области межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».

Как писала «Фраза», на севере Кипра с неба упало что-то странное: появилось видео.

Ранее британка сняла на видео жуткое существо, которое к ней «упало с неба».