Появились первые кадры встречи Зеленского и Путина в Париже

В Сети появились первые видеокадры встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в рамках «нормандского саммита». Как выяснили журналисты «Фразы», ранее лидеры двух стран общались только по телефону и никогда не встречались вживую.

Так известно, телефонные переговоры президентов двух стран состоялись в июле, августе, сентябре и ноябре.

Последний из этих разговоров, как сообщала пресс-служба Кремля, состоялся непосредственно в рамках подготовки к «нормандскому саммиту», однако среди его тем были также ситуация вокруг передачи Россией Украине трех военных кораблей и вопрос о транзите газа.

Теперь же главы государств получили возможность обговорить все «животрепещущие» вопросы вживую.

Как писала «Фраза», Зеленский в Париже начал встречу с Путиным, Макроном и Меркель.

Позднее стало известно, что Зеленский и Путин пожали друг другу руки перед встречей в нормандском формате.