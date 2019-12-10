Нормандская встреча в Париже: прямая трансляция

В понедельник, 9 декабря, в Париже проходит Нормандская встреча. Как выяснили журналисты «Фразы», в Елисейском дворце встречаются лидеры Украины, России, Франции и Германии.

Переговоры глав государств начались в 18:20 по Киеву и продолжались более двух часов.

Сразу по их окончанию стартовала первая двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, после которой начнется итоговая пресс-конференция.

Как известно, «нормандский» формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта на Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и контактов министров иностранных дел.

Как писала «Фраза», Зеленский начал встречу с Путиным, Макроном и Меркель.