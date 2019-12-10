В понедельник, 9 декабря, в Париже проходит Нормандская встреча. Как выяснили журналисты «Фразы», в Елисейском дворце встречаются лидеры Украины, России, Франции и Германии.
Как писала «Фраза», Зеленский начал встречу с Путиным, Макроном и Меркель.
В понедельник, 9 декабря, в Париже проходит Нормандская встреча. Как выяснили журналисты «Фразы», в Елисейском дворце встречаются лидеры Украины, России, Франции и Германии.
Как писала «Фраза», Зеленский начал встречу с Путиным, Макроном и Меркель.
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Нормандская встреча в Париже: прямая трансляция
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Поговаривают, что Зеленский и Путин пожали друг другу руки перед встречей в нормандском формате
Главные новости за 9 декабря 2019 года
Зеленский начал встречу с Путиным, Макроном и Меркель
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