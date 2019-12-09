Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В России после концерта обстреляли популярных рэперов HammAli & Navai

В России после концерта обстреляли популярных рэперов HammAli & Navai

В воскресенье, 8 декабря в российском городе Липецк после концерта обстреляли популярных рэперов HammAli & Navai. Как выяснили журналисты «Фразы», перед этим им пытались сорвать концерт.

Солисты коллектива Александр Громов и Наваи Бакиров поздно вечером обратились в отделение полиции села Становое, расположенное в часе езды от города, сообщает Super.ru.

В заявлении музыканты отметили, что сначала им фактически сорвали выступление: во время концерта приехала полиция и начала выводить людей из-за звонка неизвестного, сообщившего о бомбе.

Когда после концерта рэперы сели в машину и поехали, то заметили, что от клуба за их автомобилем поехала "Лада-Приора". Автомобиль начал их преследовать, пыталась мешать движению, и подрезать.

Потом артисты услышали громкие хлопки - звуки выстрелов. Это было слышно в машине и сохранилось на видеорегистраторе.

По данному факту полиция начала расследование.

Ранее «Фраза» сообщала, что 8 мая во время концерта группы Metallica на миланском стадионе «Сан-Сиро» произошел курьезный инцидент с одним из участником легендарного коллектива. Гитарист Кирк Хэмметт потерял равновесие во время исполнения соло.

Тэги: происшествие, Россия, мир, стрельба, рэп, Липецк

Комментарии

Статьи

09.12.19 10:01

Фильм «Аэронавты»: трендовая история о том, как женщина спасла мужчину

Автор: «Фраза»

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
09.12.19 11:52

«Динамо» – «Заря»: матч, о котором меньше всего хотелось писать

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Квартира за три гривны… Всплыли неожиданные детали о доходах чиновника Кабмина Романа Гнатюка
09.12.19 12:22

Квартира за три гривны… Всплыли неожиданные детали о доходах чиновника Кабмина Романа Гнатюка

Автор: «Вголос»

Выбор редакции
«Динамо» – «Заря»: матч, о котором меньше всего хотелось писать
«Динамо» – «Заря»: матч, о котором меньше всего хотелось писать
«Динамо» – «Заря»: матч, о котором меньше всего хотелось писать
«Динамо» – «Заря»: матч, о котором меньше всего хотелось писать
Оклеветанный Киров
Оклеветанный Киров
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Исполком WADA сурово наказал Россию

Исполком WADA сурово наказал Россию
09.12.19 13:27
200
Последние новости
09.12.19 14:30

В России после концерта обстреляли популярных рэперов HammAli & Navai
09.12.19 14:08

Китайцы скрестили свиней и обезьян
09.12.19 13:27

Исполком WADA сурово наказал Россию
09.12.19 13:03

Стало известно, сколько украинских журналистов избили в этом году
09.12.19 12:30

В Киеве с восьмого этажа выпрыгнул парень, оставив странную записку
09.12.19 12:06

Во Львовской области произошло кровавое ДТП с двумя автомобилями
09.12.19 11:58

Под Киевом автомобиль сбил детей и перевернулся
Фото и Видео
Во Львовской области произошло кровавое ДТП с двумя автомобилями
Во Львовской области произошло кровавое ДТП с двумя автомобилями
Во Львовской области произошло кровавое ДТП с двумя автомобилями
Во Львовской области произошло кровавое ДТП с двумя автомобилями
Под Киевом мужчина напоил и изнасиловал племянницу
Под Киевом мужчина напоил и изнасиловал племянницу
Пожар в Одессе: спасатели нашли еще два трупа
Пожар в Одессе: спасатели нашли еще два трупа
В Киеве лихач на «евробляхе» устроил сокрушительное ДТП – есть жертвы
В Киеве лихач на «евробляхе» устроил сокрушительное ДТП – есть жертвы
Пожар в одесском колледже: число жертв возросло до 10 человек
Пожар в одесском колледже: число жертв возросло до 10 человек
В Киеве автомобиль на скорости пробил ограждение и упал с моста
В Киеве автомобиль на скорости пробил ограждение и упал с моста
Бокс в пустыне: Джошуа берет реванш у толстяка Руиса
Бокс в пустыне: Джошуа берет реванш у толстяка Руиса
Украинец забил дебютный супергол в чемпионате Италии
Украинец забил дебютный супергол в чемпионате Италии
На Оболони окровавленная девушка с ножом в руках намеревалась совершить непоправимое
На Оболони окровавленная девушка с ножом в руках намеревалась совершить непоправимое
В Киеве возле станции метро прогремел взрыв
В Киеве возле станции метро прогремел взрыв
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.