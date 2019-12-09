В России после концерта обстреляли популярных рэперов HammAli & Navai

В воскресенье, 8 декабря в российском городе Липецк после концерта обстреляли популярных рэперов HammAli & Navai. Как выяснили журналисты «Фразы», перед этим им пытались сорвать концерт.

Солисты коллектива Александр Громов и Наваи Бакиров поздно вечером обратились в отделение полиции села Становое, расположенное в часе езды от города, сообщает Super.ru.

В заявлении музыканты отметили, что сначала им фактически сорвали выступление: во время концерта приехала полиция и начала выводить людей из-за звонка неизвестного, сообщившего о бомбе.

Когда после концерта рэперы сели в машину и поехали, то заметили, что от клуба за их автомобилем поехала "Лада-Приора". Автомобиль начал их преследовать, пыталась мешать движению, и подрезать.

Потом артисты услышали громкие хлопки - звуки выстрелов. Это было слышно в машине и сохранилось на видеорегистраторе.

По данному факту полиция начала расследование.

Ранее «Фраза» сообщала, что 8 мая во время концерта группы Metallica на миланском стадионе «Сан-Сиро» произошел курьезный инцидент с одним из участником легендарного коллектива. Гитарист Кирк Хэмметт потерял равновесие во время исполнения соло.