Извержение вулкана в Новой Зеландии: число жертв стремительно растет

Извержение вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд привело к массовым жертвам. Как выяснили журналисты «Фразы», данный факт подтвердило правительство страны.

Известно как минимум о пяти жертвах природного явления. Также два десятка человек получили травмы и ожоги.

С острова эвакуировали местных жителей.

По данным местных СМИ, жертвами извержения вулкана стали туристы, которые массово отдыхали возле него еще до начала катаклизма.

Не исключено, что число жертв будет расти.

Как писала «Фраза», в Новой Зеландии вулкан начал извергаться прямо на глазах у ошеломленных туристов.