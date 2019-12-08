В Киеве лихач на «евробляхе» устроил сокрушительное ДТП – есть жертвы

В воскресенье ночью, 8 декабря, в центре Киева произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на Владимирском спуске «евробляхер» на Audi по собственной глупости допустил столкновение с автомобилем Skoda.

Как передает «Информатор», двигаясь в сторону Почтовой площади, горе-водитель «литовского немца» превысил скорость движения, в связи с чем автомобиль боком вынесло по брусчатке на встречную полосу, где в него и врезалась Skoda.

Сообщается, что в результате аварии девушка-пассажирка Audi скончалась на месте. Остальные четверо — оба водителя и двое пассажиров транспортных средств — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте трагедии работали медики, спасатели и правоохранители. По факту смертельного ДТП начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», в жутком ДТП под Славянском погибли три человека, в том числе 6-летняя девочка.

Ранее под Киевом роскошная иномарка перевернула маршрутку с пассажирами.