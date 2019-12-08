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Пожар в одесском колледже: число жертв возросло до 10 человек

Пожар в одесском колледже: число жертв возросло до 10 человек

Спасатели, продолжающие разбор завалов после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, обнаружили тела двоих погибших. Как выяснили журналисты «Фразы», общее число жертв трагедии возросло до 10 человек.

Как передает пресс-служба ГСЧС области, всего с начала разборки завала вывезено 936 м куб. строительных конструкций. К работам привлечено 260 человек и 41 единица техники.

«По состоянию на 9-00 воскресенья, 8 декабря, мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса продолжаются», — говорится в сообщении.

Спасатели также добавили, что в больницах города остаются 9 человек, пострадавших при пожаре.

Как писала «Фраза», 4 декабря 2019 года на третьем этаже учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул пожар. За небольшой промежуток времени огонь охватил площадь в 2 тыс. кв. м. В этом же здании находятся институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать сломанный удлинитель. При этом, по свидетельствам учащихся, в здании не работала пожарная сигнализация, поэтому многие ученики не знали, что оно горит.

Позднее в Сети появилось видео начала пожара, снятое одним из студентов.

Тэги: пожар, жертвы, спасатели, общество, Одесса, трагедия, происшествие, студенты, регионы, пострадавшие, МЧС, колледж, завалы, новости Украины

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