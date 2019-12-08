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В Киеве автомобиль на скорости пробил ограждение и упал с моста

В Киеве автомобиль на скорости пробил ограждение и упал с моста

В субботу вечером, 7 декабря, возле столичной станции метро «Левобережная» произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там автомобиль Subaru Forester протаранил ограждение путепровода и рухнул на тротуар.

Как передает «Информатор», за рулем легковушки была 50-летняя женщина. Она получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована.

К счастью, в момент падения автомобиля на тротуаре пешеходов не было, поэтому больше никто не пострадал,

На месте инцидента работали медики, спасатели и патрульные, которые оградили территорию сигнальной лентой, поскольку существовала возможность взрыва и возгорания автомобиля.

Как писала «Фраза», в России автобус упал с моста в реку — погибли 19 человек.

Ранее в Киеве грузовик рухнул с моста.

Тэги: автомобиль, Киев, ДТП, общество, авария, происшествие, мост, столица, падение, Левый берег, новости Украины

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