В Киеве автомобиль на скорости пробил ограждение и упал с моста

В субботу вечером, 7 декабря, возле столичной станции метро «Левобережная» произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там автомобиль Subaru Forester протаранил ограждение путепровода и рухнул на тротуар.

Как передает «Информатор», за рулем легковушки была 50-летняя женщина. Она получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована.

К счастью, в момент падения автомобиля на тротуаре пешеходов не было, поэтому больше никто не пострадал,

На месте инцидента работали медики, спасатели и патрульные, которые оградили территорию сигнальной лентой, поскольку существовала возможность взрыва и возгорания автомобиля.

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