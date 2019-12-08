Бокс в пустыне: Джошуа берет реванш у толстяка Руиса

В ночь с 7 на 8 декабря в саудовском городке Эд-Диръия состоялся боксерский матч-реванш между британцем Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО). Как выяснили журналисты «Фразы», на кону поединка стояли чемпионские пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, которые Руис ранее отобрал у Джошуа.

В отличие от июньского побоища данный поединок вышел куда менее зрелищным: Джошуа сразу же отдал мексиканцу центр ринга и принялся рисовать «кружева», рассчитывая измотать своего соперника и нанести ему урон с помощью джебов.

Тем не менее, такая «трусливая» тактика оказалась очень эффективной: весь поединок Руис был вынужден «ходить» по рингу за Джошуа и постоянно пропускать, пытаясь «вытащить» его на свой любимый размен ударами.

После финального гонга судьи были единогласны — Джошуа возвращает свои титулы. Хотя и не самым зрелищным образом.

Как писала «Фраза», ранее толстяк Руис уничтожил непобедимого Джошуа.