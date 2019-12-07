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Украинец забил дебютный супергол в чемпионате Италии

Украинец забил дебютный супергол в чемпионате Италии

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский забил первый гол в чемпионате Италии. Как выяснили журналисты «Фразы» с места событий, его команда обыграла в Серии А «Верону» со счетом 3:2.

Наш корреспондент воочию насладился шедевром в исполнении 26-летнего украинца, на счету которого 27 матчей и пять голов за сборную нашей страны.

Руслан Малиновский начал матч на скамейки запасных, но вышел на замену еще в первом тайме и тут же забил.

Отметим, что «Аталанта» дважды проигрывала по ходу встречи, но одержала победу во многом благодаря блестящей игре украинца.

После 15 туров «Аталанта» занимает шестое место в Серии А.

Как писала «Фраза», в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» принимает как раз «Аталанту».

Тэги: футбол, Италия, спорт, новости Украины, Руслан Малиновский

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