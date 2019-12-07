На Оболони окровавленная девушка с ножом в руках намеревалась совершить непоправимое

В пятницу, 6 декабря, на столичной Оболони произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там на остановке общественного транспорта молодая девушка намеревалась лишить себя жизни с помощью ножа.

Как передает пресс-служба патрульной полиции Киева, правоохранителей на место происшествия вызвали медики «скорой помощи», которые не могли приблизиться к окровавленной девушке, так как она держала нож у живота и угрожала себя убить.

Сообщается, что увидев подоспевших патрульных, она стала нервничать еще сильнее и предупредила, что если кто-то попробует к ней приблизиться, то она завершит свой план — совершит самоубийство.

Тем не менее, одному из копов удалось «разрулить» ситуацию с помощью хитрости: заметив, что шапка девушки лежала на тротуаре, он ее подобрал и предложил одеть, после чего одним рывком сократил расстояние и выхватил нож из ее рук.

Видеозапись инцидента уже появилась в Сети.

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