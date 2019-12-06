В Сети появилось видео начала пожара в одесском колледже, снятое одним из студентов

В Сети повилось видео начала смертельного пожара в Одесском колледже экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансный ролик был опубликован в Телеграм-канале «Подслушано Одесса».

«Кто именно автор — неизвестно, но пишут, что с ним все в порядке», — указано в подписи к видео.

На кадрах видно, как аудитория постепенно заполняется дымом, а немногочисленные студенты выглядывают в окна и готовятся к эвакуации.

Ролик доступен к просмотру по ссылке.

Как сообщала «Фраза», 4 декабря 2019 года на третьем этаже учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул пожар. За небольшой промежуток времени огонь охватил площадь в 2 тыс. кв. м. В этом же здании находятся институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины.

Впоследствии стало известно о смерти несовершеннолетней ученицы и поисках еще 15 человек, которые на момент пожара могли находиться в здании. Городской голова Одессы Геннадий Труханов объявил в городе двухдневный траур.