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Синод УПЦ во главе с Митрополитом Онуфрием молились о пострадавших при пожаре в Одессе

Синод УПЦ во главе с Митрополитом Онуфрием молились о пострадавших при пожаре в Одессе

В Киево-Печерской лавре Священный Синод Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием молились о пострадавших и почтили память погибших во время пожара, который произошел 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии, Предстоятель Украинской Православной Церкви выразил слова соболезнования и поддержки пострадавшим.

Открывая заседание Священного Синода, Митрополит Онуфрий подчеркнул, что эти дни являются днями скорби и сугубой молитвы о пострадавших и призвал всех членов Священного Синода обратиться к Богу.

Иерархи молились о пострадавших в «пламене огня» и просили у Господа крепости сил для всех, переживших боль этой трагедии.

 

Одесская епархия Украинской Православной Церкви продолжает оказывать помощь пострадавшим в результате пожара.

5 декабря руководитель Социального отдела епархии протоиерей Павел Полещук посетил в областной детской клинической больнице пострадавших при пожаре.

От лица епархии протоиерей Павел выразил слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим и благословил иконами.
Также братия Свято-Ильинского мужского монастыря приготовили горячие чай, кофе и монастырскую выпечку для сотрудников поисково-спасательных групп ГСЧС Украины, которые ведут поисковые работы и разбирают завалы на месте трагедии.

«По благословению наместника обители архиепископа Виктора горячими напитками и питанием братия будет обеспечивать весь сегодняшний день (6 декабря, — ред.) и ночь», — рассказали в епархии.

Как сообщалось, в Украинской Православной Церкви начали сбор средств для жертв пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Координацию по сбору помощи осуществляет Социальный отдел епархии. Желающие помочь могут обращаться по телефону +38 (067) 744 40 44 (протоиерей Павел Полещук).

По данным Главного управления МЧС Украины в Одесской области, при пожаре, который произошел утром 4 декабря в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадали 30 человек (в больницах остается 26 человек) и 2 погибли (по состоянию на 11.00 6 декабря).

Ранее «Фраза» сообщала, что в Одессе священник УПЦ посетил пострадавших в результате пожара.

Тэги: пожар, общество, Одесса, православие, Митрополит Онуфрий, новости православия, УПЦ, новости Украины

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