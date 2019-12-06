Один из суровых российских городков терроризирует стая бродячих собак

В российском городке Североуральск (Свердловская область) произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут местных жителей терроризирует стая бродячих собак.

Люди уже поделились видео одного из нападений: около десятка псин атаковали мужчину прямо на улице посреди дня. Бедолаге с трудом удалось сбежать от них.

Сейчас ситуацией занялись правоохранительные органы. Собак пытаются отловить.

Видео:

Как писала «Фраза», чересчур хитрая собака из Таиланда удивила соцсети.

Ранее в Полтаве спасли женщину, которую буквально разрывала стая собак.