Десятки белых медведей атаковали одно из российских сел

В российском селе Рыркайпий на Чукотке произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут вовсю гуляют десятки белых медведей.

По данным Всемирного фонда дикой природы, аномально теплая погода в этом регионе «привела к тому, что медведи не могут покинуть окрестности села».

Сейчас район, где завелись медведи, патрулируют вооруженные люди. По словам местных властей, пока животные ведут себя спокойно. Всего тут насчитали около шестидесяти медведей.

Сообщается, что село находится на мысе Кожевникова, где располагается крупное лежбище моржей.

Ожидается, что когда здешнее море замерзнет, медведи уйдут.

Как писала «Фраза», на Черниговщине медведи категорически отказываются спать.

Ранее российский депутат пожаловался, что медведь задрал у него дюжину лошадей.