В Киеве автомобиль такси на скорости сбил пьяного пешехода

В четверг ночью, 5 декабря, на Броварском проспекте в Киеве произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там машина такси Daewoo Lanos сбила нетрезвого пешехода.

Как передает «Информатор», заметив выбежавшего на проезжую часть пешехода, водитель Daewoo сразу же начал тормозить. Но внезапно мужчина на дороге свернул обратно на пешеходную зону.

Сообщается, что таксист не успел вовремя среагировать на изменение движения пешехода и сбил его.

По словам очевидцев, пешеход находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии.

На месте ДТП работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа. Детали происшествия выясняются. Не исключено, что у правоохранителей возникнут вопросы и к горе-таксисту — судя по повреждениям авто, он явно превысил скорость движения.

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