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Матерые рецидивисты пытались похитить помощницу народного депутата

Матерые рецидивисты пытались похитить помощницу народного депутата

Правоохранители обезвредили в Киеве организованную преступную группу, которая готовила похищение помощницы одного из депутатов Верховной Рады. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

В частности, как сообщается, после похищения злоумышленники планировали потребовать выкуп в размере $500 тыс. В ходе спецоперации по задержанию двух ранее судимых участников банды, 31 и 47 лет, оперативники изъяли у них молоток, нож, два шприца с наркотическим веществом и боевую гранату.

По данным следствия, преступники тщательно подготовились к преступлению, изучили территорию вблизи места работы жертвы, ее рабочий график и подготовили место для дальнейшего ее содержания после похищения.

Теперь им грозит лишение свободы на срок до 10 лет по статьям о незаконном лишении свободы человека и покушении на вымогательство.

Как сообщала «Фраза», 23 февраля 2017 года в Одессе был похищен народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

В тот же день информация о похищении Гончаренко была внесена в Единый реестр досудебных расследований. СБУ начала поиски, а Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не исключает, что Гончаренко был похищен с целью пыток.

Вскоре прокурор Одесской области Олег Жученко заявил о том, что дело о похищении Гончаренко раскрыто, а а в СБУ заявили, что похищение было инсценировано с целью получения доказательств причастности к преступлению его организатора — депутата райсовета села Лиманское Одесской области Александра Кушнарева.

Тэги: Верховная Рада Украины, Киев, наркотики, задержание, похищение, криминал, вымогательство, Национальная полиция Украины, народный депутат Украины, новости Украины

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