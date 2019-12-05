В Раде смачно подрались депутаты

В четверг, 5 декабря, в Верховной Раде было горячо. Как выяснили журналисты «Фразы», под парламентским куполом подрались народные депутаты.

Произошло это после принятия законопроекта № 0858 «О противодействии рейдерству».

Дерущихся пытался успокоить спикер Дмитрий Разумков, но безрезультатно.

Схватка произошла в сессионном зале возле одной из колонн. Тут сидит фракция «Европейской солидарности», чьи парламентарии были замечены в эпицентре драки.

Кроме этого, тут присутствовали представители «Слуги народа».

Видео драки:

Как сообщает «Гордон», нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук заявила, что, ее коллега по фракции Гео Лерос «неполитическим образом» высказался в отношении нее в общем чате. Депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский требовал у Лероса извинений. Сам Лерос сообщил, что «подрались с Бужанским», но он не считает нужным комментировать, из-за чего произошел инцидент.

Как писала «Фраза», депутаты устроили первую потасовку в Верховной Раде нового созыва.

Ранее появилось полное видео эпичной драки Геруса и Ляшко в аэропорту.