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Зе-кредиты для украинцев: в правительстве рассказали, какими они будут

Зе-кредиты для украинцев: в правительстве рассказали, какими они будут

В Украине собираются запустить программу по поддержке микро- и малого бизнеса. Как выяснили журналисты «Фразы», ее анонсировал президент страны Владимир Зеленский.

В правительстве сообщили, что программа стартует с 1 февраля следующего года.

Как заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, кредиты будут выдавать под 5-9% на пять лет. Максимальная сумма составит полтора миллиона гривен.

По его словам, целью кредитов является «возвращение на родину украинцев, уехавших за границу».

Глава правительства пояснил систему ставок. Он сообщил, что под 5% годовых кредит получат те, кто создаст минимум два рабочих места и выручка бизнеса будет составлять до 25 миллионов гривен. Без создания рабочих мест ставка составит 7%, а для бизнеса с выручкой до 50 миллионов гривен – 9%.

Отмечается, что, для того, чтобы подать заявку на кредит, нужно представить бизнес-план.

Он также сообщил, что украинцам, которые уже имеют собственное дело и хотят получить кредит, необходима положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина.

Чиновник добавил, что «сам участник инвестирует 20% собственных средств от всех расходов».

Как писала «Фраза», Зеленский анонсировал грандиозную тарифную революцию.

Тэги: кредиты, бизнес, политика, финансы, Владимир Зеленский

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