Лукашенко сделал важное заявление «для Путина»

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд важных заявлений по отношениям с РФ. Как выяснили журналисты «Фразы», свое видение он поведал в парламенте страны, где встретился с депутатами.

В частности, белорусский лидер сказал, что не ведет с Кремлем «диалог по политическим вопросам», например «о создании единого парламента».

Он сказал: «Никто никогда не подпишет документы, которые нам принесут вред. Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России».

Александр Лукашенко добавил: «Скажу главное, Российская Федерация – наш стратегический партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем».

Как писала «Фраза», Жириновский сделал Лукашенко «немного дебильное» предложение.