Трамп сбежал с саммита НАТО из-за насмешек мировых лидеров

На саммите НАТО в Лондоне мировые лидеры посмеялись над президентом США Дональдом Трампом из-за его затянувшейся пресс-конференции. Как выяснили журналисты «Фразы», в ответ расстроенный глава Белого дома отменил пресс-конференцию и улетел в Вашингтон.

Ранее в сети появилось видео, на котором несколько руководителей стран НАТО смеются над президентом США.

На кадрах видно, как Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон подшучивают над главой Белого дома.

«Видели, как челюсти его команды падают на пол во время выступления?» — посмеялся канадский политик.

Как написал в своем Twitter Дональд Трамп, насмешки Трюдо, по всей видимости, были связаны с разочарованием по поводу требований США к Канаде: как известно, Вашингтон хочет, чтобы Оттава внесла больший вклад в альянс.

Как писала «Фраза», с Трампом и его женой произошел пикантный курьез.

Ранее Трамп заявил, что без него США ждет новая «великая депрессия».