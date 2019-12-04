СМИ сообщили о смерти несовершеннолетней девушки на пожаре в Одессе

В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибла женщина, еще 19 человек пострадали, из них 7-ро детей. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ погибла также несовершеннолетняя девушка.

«Женщина в тяжелом очень состоянии булла доставлена в больницу. Она умерла. На эту минуту пострадавших 19 человек. Из них 7 детей. В больнице находится 18 человек», — сообщила пресс-секретарь Одесской мэрии Наталья Мальцева в комментарии «Украинской правде».

В то же время, как сообщает «Громадське» со ссылкой на врачей детской областной больницы, в результате пожара погибла одна несовершеннолетняя потерпевшая.

Видео происшествия публикуют в социальных сетях многочисленные очевидцы и местные СМИ.

Между тем, «7 канал» опубликовал видео, на котором видно, как несколько случайных очевидцев помогают пожарным перетащить неудачно припаркованный автомобиль, мешавший тушению огня и спасению находящихся в здании людей.

Как сообщала «Фраза», 4 декабря 2019 года на третьем этаже учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул пожар. За небольшой промежуток времени огонь охватил площадь в 2 тыс. кв. м. Появилась угроза обрушения конструкций. В этом же здании находятся институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины.

Впоследствии СМИ сообщили о погбшей преподавательнице колледжа 1976 года рождения и пострадавших несовершеннолетних.