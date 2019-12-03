Под Киевом роскошная иномарка перевернула маршрутку с пассажирами – есть жертвы

Во вторник днем, 3 декабря, в Киево-Святошинском районе Киевской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в городке Буча кроссовер Porsche Cayenne врезался в маршрутное такси с пассажирами.

Как передает пресс-служба областной полиции, после столкновения микроавтобус завалился на правый бок и это оказалось фатальным для двух пассажиров — их буквально раздавило транспортным средством.

Еще трое пассажиров маршрутки получили травмы и были госпитализированы.

По предварительным данным, виновником аварии является водитель роскошной иномарки — он не пропустил маршрутку, выезжая на перекресток со второстепенной дороги.

На месте ЧП работали медики, спасатели и следственно-оперативная группа. По факту гибели людей открыто уголовное производство.

Как писала «Фраза», из-за аварии двух иномарок в Киеве погибла случайная девушка-пешеход.

Ранее в Запорожье маршрутка на скорости влетела в фуру ‒ погибла женщина.