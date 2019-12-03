Лихорадка Эбола продолжает массово «косить» людей в Африке

В Демократической республике Конго продолжает бушевать лихорадка Эбола. Как выяснили журналисты «Фразы», во Всемирной организации здравоохранения озвучили новые страшные данные.

По последним сведениям, от болезни в этой африканской стране уже погибли 2204 человек. Всего заразились 3313 человек.

Таким образом, говорят врачи, лихорадка губит двух из трех заболевших.

Отмечается, что в трех провинциях страны болезнь не могут победить с момента новой вспышки в июле прошлого года, несмотря на то, что людям раздали более четверти миллиона вакцин.

Нынешнюю эпидемию в ВОЗ называют «чрезвычайной ситуацией международного масштаба».

Как писала «Фраза», ученые рассказали, от чего может погибнуть человечество.