С Трампом и его женой произошел пикантный курьез

С президентом США Дональдом Трампом произошел пикантный курьез. Как выяснили журналисты «Фразы», он забыл свою жену Меланию.

Произошло это во время посадки американского лидера в вертолет в Финиксе (штат Аризона).

Отправившись к борту, Дональд Трамп позабыл свою супругу.

О Мелании президент США вспомнил лишь на половине пути и остановился под дождем, чтобы дождаться женщину.

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Как писала «Фраза», после сексуального скандала Трамп улетел в Японию, забыв жену.

Ранее жена Трампа попала под яростную обструкцию студентов.