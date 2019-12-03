С Трампом и его женой произошел пикантный курьез

С президентом США Дональдом Трампом произошел пикантный курьез. Как выяснили журналисты «Фразы», он забыл свою жену Меланию.
Произошло это во время посадки американского лидера в вертолет в Финиксе (штат Аризона).
Отправившись к борту, Дональд Трамп позабыл свою супругу.
О Мелании президент США вспомнил лишь на половине пути и остановился под дождем, чтобы дождаться женщину.
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Как писала «Фраза», после сексуального скандала Трамп улетел в Японию, забыв жену.
Ранее жена Трампа попала под яростную обструкцию студентов.