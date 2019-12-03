Лионель Месси установил рекорд по Золотым мячам и намекнул, что завершит карьеру

Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом 2019 года. Как выяснили журналисты «Фразы», 32-летний спортсмен получил уже шестой Золотой мяч от журнала France Football в карьере.

64-я торжественная церемония прошла в Париже в театре «Шатле».

По числу наград аргентинец обошел португальца Криштиану Роналду – у лидера туринского «Ювентуса» пять Золотых мячей. В этом году он занял лишь третье место в опросе, уступив защитнику сборной Голландии и «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку.

Сам же Лионель Месси сказал: «Я знаю, сколько мне лет. Это особенный момент, потому что приближается мой уход из футбола, а это тяжело. Несмотря на все, я надеюсь продолжать наслаждаться футболом, семьей, соперниками и своей жизнью».

Как писала «Фраза», СМИ сообщили, кому уйдет «Золотой мяч» лучшему футболисту в этом году.