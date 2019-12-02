Зеленский анонсировал грандиозную тарифную революцию

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором анонсировал грандиозное снижение тарифов на услуги ЖКХ. Как выяснили журналисты «Фразы», новые цифры в платежках украинцы смогут увидеть уже в следующем отопительном сезоне.

По словам «Зе», зимой 2020-2021 годов начисления за тепло будут снижены почти на 50 процентов.

Также президент отметил, что Кабмин уже работает над тем, чтобы и этой зимой суммы за отопление были снижены, однако настоящей «революции» следует ожидать уже в следующую зиму.

«Нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой снизить тарифы на тепло почти наполовину. Это будет отдельная программа, мы готовим информацию, какие готовятся этапы, какие средства будут выделены...», — рассказал Владимир Зеленский.

Как писала «Фраза», в Житомире продают зеленые носки с крылатыми фразами Зеленского.

Ранее Зеленский пообещал отблагодарить того, кто сдаст беглого «крестного отца контрабанды».