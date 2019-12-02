Разъяренные кавказцы устроили драку со стрельбой в киевском ресторане

В понедельник, 2 декабря, на Новом Строении в Голосеевском районе произошло резонансное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там в ресторане «Баку» разъяренные посетители устроили драку со стрельбой.

Как передает «Информатор», подоспевшие на место ЧП сотрудники охранной фирмы обнаружили в помещении пострадавшего посетителя.

Он рассказал охранникам, что в ресторане у него была встреча с лицами кавказской национальности из-за возврата купленного автомобиля. На встречу он пришел с товарищами. Кавказцы также пришли в составе четырех-пяти человек.

По неизвестным причинам между двумя компаниями произошел конфликт, который перерос в драку. У обоих сторон конфликта были травматические пистолеты.

Отмечается, что пострадавший оружие не применял, в то время как кавказцы выпустили из «травматов» около 10 пуль. К счастью, они ни в кого не попали.

Сообщается, что в потасовке мужчина получил телесные повреждения и ему потребовалась помощь медиков. Кавказцы же с места происшествия скрылись.

В настоящее время на месте инцидента работают экипажи патрульной полиции, врачи и следственно-оперативные группы Голосеевского РУ и столичного Главка. Детали случившегося выясняются.

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