Савченко откровенно рассказала, почему до сих пор не вышла замуж

Бывший народный депутат Надежда Савченко регулярно получает предложения руки и сердца. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она заявила в интервью телеканалу «1+1».

В записи, которая опубликована на канале «Светская жизнь» в YouTube, Савченко рассказала, что вступить в брак ей предлагают самые разные мужчины — политики, бизнесмены, военные, простые рабочие и даже бандиты. При этом она указала и на препятствие для начала семейной жизни — возбужденное в ее отношении уголовное дело за подготовку террористического акта. «Поэтому пока еще мужчины думают, кто сможет разделить со мной мою достаточно непростую судьбу», — объяснила Савченко.

Отметим, что интервью Кате Осадчей Савченко дала во время банкета по случаю дня рождения журналиста Дмитрия Гордона.

Как сообщала «Фраза», 16 апреля 2019 года Броварской городской районный суд выпустил из-под ареста народного депутата Надежду Савченко и ее соратника Владимира Рубана.