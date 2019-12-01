В центре Киева обстреляли внедорожник Range Rover – погиб ребенок

В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль Range Rover.

Как передает «Информатор», в результате обстрела погиб ребенок, находившийся в машине. Кроме того, огнестрельное ранение получил и водитель внедорожника — вероятно, отец погибшего.

Сообщается, что злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле Lexus.

В настоящее время на месте преступления работают правоохранители, медики и эксперты. Был ли это какой-то «дорожный» конфликт или умышленное покушение — пока неизвестно.

Как писала «Фраза», в Киеве байкер взорвал Mercedes с людьми.

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