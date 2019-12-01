Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В центре Киева обстреляли внедорожник Range Rover – погиб ребенок

В центре Киева обстреляли внедорожник Range Rover – погиб ребенок

В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль Range Rover.

Как передает «Информатор», в результате обстрела погиб ребенок, находившийся в машине. Кроме того, огнестрельное ранение получил и водитель внедорожника — вероятно, отец погибшего.

Сообщается, что злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле Lexus.

В настоящее время на месте преступления работают правоохранители, медики и эксперты. Был ли это какой-то «дорожный» конфликт или умышленное покушение — пока неизвестно.

Как писала «Фраза», в Киеве байкер взорвал Mercedes с людьми.

Ранее в Княжичах после ДТП расстреляли водителя легковушки.

Тэги: Киев, жертвы, общество, Toyota, внедорожник, стрельба, столица, ребенок, Lexus, криминал, огнестрельное ранение, новости Украины

Комментарии

Статьи

01.12.19 08:40

Так кто же убил Кирова?

Автор: Товарищ Краснов

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
01.12.19 07:17

Жеребьевка Евро-2020: раскладец, батенька...

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Украинские соросята: Шкрум, Нефедов, Юрчишин и все-все-все
29.11.19 18:50

Украинские соросята: Шкрум, Нефедов, Юрчишин и все-все-все

Автор: Соросята

Выбор редакции
Так кто же убил Кирова?
Так кто же убил Кирова?
Так кто же убил Кирова?
Так кто же убил Кирова?
Жеребьевка Евро-2020: раскладец, батенька...
Жеребьевка Евро-2020: раскладец, батенька...
«Динамо» в Швеции: что это было?
«Динамо» в Швеции: что это было?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 30 ноября – 1 декабря 2019 года

Главные новости за 30 ноября – 1 декабря 2019 года
01.12.19 19:06
282
Последние новости
01.12.19 19:46

В центре Киева обстреляли внедорожник Range Rover – погиб ребенок
01.12.19 19:06

Главные новости за 30 ноября – 1 декабря 2019 года
01.12.19 17:03

Подрыв Ощадбанка в Киеве: полиция рапортует о задержанных
01.12.19 15:04

В России автобус упал с моста в реку – погибли 19 человек
01.12.19 13:33

В канадском университете вспыхнул скандал из-за Голодомора
01.12.19 11:56

В огненной аварии под Черновцами погибли взрослые и ребенок
01.12.19 10:42

В Сети появилось видео полицейской погони в центре Киева
Фото и Видео
В центре Киева обстреляли внедорожник Range Rover – погиб ребенок
В центре Киева обстреляли внедорожник Range Rover – погиб ребенок
В центре Киева обстреляли внедорожник Range Rover – погиб ребенок
В центре Киева обстреляли внедорожник Range Rover – погиб ребенок
Подрыв Ощадбанка в Киеве: полиция рапортует о задержанных
Подрыв Ощадбанка в Киеве: полиция рапортует о задержанных
В России автобус упал с моста в реку – погибли 19 человек
В России автобус упал с моста в реку – погибли 19 человек
В огненной аварии под Черновцами погибли взрослые и ребенок
В огненной аварии под Черновцами погибли взрослые и ребенок
В Сети появилось видео полицейской погони в центре Киева
В Сети появилось видео полицейской погони в центре Киева
В Харькове прогремел мощный взрыв – есть жертвы
В Харькове прогремел мощный взрыв – есть жертвы
«Улицу усыпало деньгами». В Киеве подорвали отделение государственного банка
«Улицу усыпало деньгами». В Киеве подорвали отделение государственного банка
Молодой киевский художник представил серию необычных открыток
Молодой киевский художник представил серию необычных открыток
В Лондоне произошел кровавый теракт на мосту. Копы в долгу не остались
В Лондоне произошел кровавый теракт на мосту. Копы в долгу не остались
На Одессщине трое копов забрали мужчину с работы в участок и избили его
На Одессщине трое копов забрали мужчину с работы в участок и избили его
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.