В Сети появилось видео полицейской погони в центре Киева

Правоохранители выложили в Сеть видеонарезку погони за нарушителем, который устроил две аварии в центре Киева. Как выяснили журналисты «Фразы», неадекватного «гонщика» удалось задержать в районе Бессарабской площади.

Как передает пресс-служба патрульной полиции Киева, во время преследования водитель Mazda совершил столкновение с полицейским автомобилем Skoda, вследствие чего он столкнулся с автомобилем Audi. После этого беглец продолжил движение и столкнулся с еще двумя автомобилями — «ЗАЗ» и Toyota.

Сообщается, что после непродолжительной погони неадекватный водитель остановился в районе Бессарабки и прямо среди дороги, остановившись перед застывшими на светофоре машинами, выскочил из машины и попытался убежать, но был задержан патрульными.

По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а в машине у него обнаружили любопытные «артефакты».

«В салоне автомобиля Mazda полицейские обнаружили вещи, в том числе технику, происхождение которых водитель не смог объяснить. По предварительной информации, обнаружены вещи находятся в розыске, как похищенные. Кроме этого были обнаружены несколько комплектов иностранных номерных знаков», — рассказали в пресс-службе.

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