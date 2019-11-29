В Лондоне произошел кровавый теракт на мосту. Копы в долгу не остались

В пятницу днем, 29 ноября, в центре столицы Великобритании — на Лондонском мосту — произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там полицейские ликвидировали террориста, напавшего с ножом на прохожих.
Как сообщается на странице полиции Лондона в Twitter, в результате нападения несколько человек получили ранения различной степени тяжести.
Самого же злоумышленника застрелили подоспевшие правоохранители. Его личность пока не установлена.
По данным SkyNews, подозреваемый был одет в обманное взрывное устройство (муляж).
«Полиция также подтвердила, что нападение было террористическим актом», — говорится в сообщении агентства.
Тем временем в Сети уже появилась видеонарезка инцидента на мосту.
Как писала «Фраза», в Лондоне мужчина с мачете набросился на людей.
Ранее сообщалось, что в Лондоне предотвратили серию терактов.