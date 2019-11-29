В Запорожье на остановке подрались водители маршруток. Разнимать их пришлось пассажирам

Сегодня, 29 ноября, в Запорожье произошел довольно необычный случай. Как выяснили журналисты «Фразы», на одной из остановок подрались водители двух маршруток.

Драка произошла между водителями 54-й и 67-й маршрутки. По неизвестной причине между ними возник конфликт, который вскоре перерос в драку, сообщает местный сайт «Актуально».

Стоит добавить, что мужчин пришлось разнимать пассажирам обеих маршруток.

Ранее «Фраза» сообщала, что 16 мая в Киеве около станции метро «Минская» произошла драка водителей общественного транспорта.