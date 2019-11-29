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Меркель упала на конференции в Берлине. Момент падения попал на видео

Меркель упала на конференции в Берлине. Момент падения попал на видео

На конференции в Берлине произошел курьезный случай с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как выяснили журналисты «Фразы», она не заметила ступеней перед сценой, оступилась и упала.

После инцидента канцлер с улыбкой сказала, что «не увидела лестницу, но следующий раз непременно ею воспользуется», сообщают «Комментарии».

Затем Меркель обратилась к представителям немецкой промышленности и торговых палат, заявив о необходимости изменений во Всемирной торговой организации.

Ранее «Фраза» сообщала, что Меркель неоднократно «кидало в дрожь».

Также Меркель рассказала, почему ей стало плохо рядом с Зеленским.

В середине июля нынешнего года на встрече с премьер-министром Молдовы Майей Санду Меркель не смогла встать во время исполнения национальных гимнов.

Тэги: общество, мир, Ангела Меркель, курьезы

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