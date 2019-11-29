Украинские военные испытали новую «морскую» ракету, созданную в Киеве

Украинские военные провели испытания крылатой ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». Как выяснили журналисты «Фразы», ее создали специалисты научно-производственное предприятие военно-промышленного комплекса Украины «Луч» в Киеве.

Директор ГККБ Олег Коростелев сообщил, что ракета впервые пролетела более 250 километров по заданному маршруту и высотах. Отмечается, что на следующем этапе испытаний будут проверяться боевые характеристики ракеты.

Стоит отметить, что новая ракета весит 870 кило, из которых боевая часть – 150 кило. Она может пролететь до 280 километров со скоростью 900 км/час на высоте 3-10 метров над гребнем волны.

Сообщается, что комплекс «Нептун» обеспечивает одновременный залп из шести пусковых установок с интервалом 3-5 секунд между пусками, а всего выпускается до 24 ракет.

Создатели говорят, что их комплекс может располагаться на расстоянии до 25 километров от береговой линии, а время его развертывания составляет 15 минут.

Как писала «Фраза», появилось видео испытания нового украинского поезда, который будет курсировать в аэропорт «Борисполь».