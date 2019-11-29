В Кропивницком старушка лишилась пальца после поездки в маршрутке

В Кропивницком поездка в маршрутке обернулась для местной пенсионерки серьезной травмой. Как выяснили журналисты «Фразы», закрывшаяся дверь оторвала ей полмизинца.

По информации ТСН, пострадавшая 70-летняя женщина возвращалась вечером с правнучкой из кинотеатра и решили подъехать пару остановок на маршрутке. Когда двери переполненной маршрутки закрылись, женщина почувствовала, что ей зажало палец, и сперва подумала, что ей оторвало ноготь.

Потерпевшая перемотала палец платком, доехала домой. А когда увидела, что ей оторвало полпальца, то на такси поехала в травмпункт.

В свою очередь, водитель маршрутки, в которой женщина получила травму, говорит, что об опасности предупреждал и советовал не заходить в переполненный автобус. Потерпевшую же эти слова возмущают. Она утверждает, что никаких предупреждений со стороны водителя не было.

Женщина лечится за собственный счет. Врачи обещают снять ей швы уже через две недели.

Ранее «Фраза» сообщала, что в мае нынешнего года в Черновцах тяжело травмировалась старушка, которая выпала из движущейся маршрутки.