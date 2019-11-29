Землетрясение в Албании: спасатели продолжают находить трупы людей

В Албании продолжает расти число жертв землетрясения. Как выяснили журналисты «Фразы», спасатели находят под завалами зданий трупы людей.

По последним данным, число жертв выросло до 48 людей. Уже пострадали около восьмисот людей.

Землетрясение произошло в ночь на минувший вторник. Магнитуда составила 6,4 балла, после чего последовали пятибалльные толчки.

Сильные толчки прошли возле столицы страны Тираны.

Пострадал город Дуррес. Тут продолжают разбирать завалы.

Спасательные работы завершены в городе Туман.

Ранее «Фраза» писала о ликвидации землетрясения в Албании.