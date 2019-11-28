Маруся Звиробий резко обратилась к Зеленскому: Произойдет все так, как мы сказали

Волонтер Маруся Звиробий вновь резко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как выяснили журналисты «Фразы», она прокомментировала проходящие у нее обыски.

Свое заявление она сделала в эфире телеканала NewsOne.

В частности, она сказала: «Распиарили по всему телевидению вырванный из контекста разговор, который был после слов нашего товарища президента, который поехал хамить нашим военнослужащим».

Волонтер добавила: «Повторяю еще раз: если ты будешь хамить нашим военнослужащим, то с тобой случится все, что там мы по списку тебе объясняли с Фединой. Если еще не доходит. И если ты думаешь, что с тобой то не случится, потому что ты мне заказал обыск дома у моей бабушки, то ты ошибаешься – произойдет все так, как мы сказали».

Также девушка сказала: «И нехрен вести себя так с людьми, которые защищают Родину».

По ее словам, во время обысков у нее изъяли оружие, телефон и блокнот.

Как писала «Фраза», в доме волонтера, которая обсуждала варианты убийства Зеленского, проходят обыски.

В октябре народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина и Маруся Звиробий публично обсуждали варианты смерти президента Украины Владимира Зеленского после заявлений о разведении сил в Донбассе.

В начале ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении парламентария.