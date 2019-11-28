Появились логотип и слоган Евровидения-2020

Организаторы песенного конкурса Евровидение-2020 в голландском Роттердаме показали официальный логотип. Как выяснили журналисты «Фразы», также был представлен слоган.

Напомни, сам конкурс состоится 12-16 мая следующего года.

Это будет уже 65-е Евровидение. Его лого представляет собой круг из сорока одного флагов – столько было стран-участниц первого конкурса.

Организаторы говорят: «Это решение характерно для голландского дизайна: логотип минималистичный, экспериментальный и инновационный. У него есть своя история, он красочный, торжественный».

Они отмечают: «Так совпало, что первыми на конкурсе в 1956 году выступали представители Нидерландов, поэтому в самом начале идут цвета голландского флага».

Также известен слоган Евровидения: Open Up (Откройся).

Как писала «Фраза», стало известно, когда и где пройдет Евровидение-2020.

Ранее детское Евровидение выиграла полячка, а украинка была одной из последних.